Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik operasyon yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 AK-47 kaleşnikof tüfek, 2 pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 457 fişek ile 6 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, polis ekiplerinin belirlenen adreslerde arama yapması, aramalarda silah, fişek ve şarjör ele geçirilmesi yer alıyor.