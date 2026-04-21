Gaziantep'te Rüşvet Operasyonu: 19 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen rüşvet operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde rüşvet suçunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, MASAK raporu ve fiziki takip sonucu, eksik veya onaylanmaması gereken projelere rüşvet karşılığında onay verdikleri belirlenen 2'si memur 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 2 tüfek, tabanca, 19 çeyrek altın ve 130 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.