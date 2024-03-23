Gaziantep\'te sağlıkçılara nefes egzersizi etkinliği düzenlendi

İstanbul'da Rusya'ya Destek: Başkonsolosluk Binası Önünde Anma Töreni

İstanbul'da bulunan Rusya vatandaşları, Moskova'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için Başkonsolosluk binası önüne çiçek bırakıp, mum yaktı. Beyoğlu'ndaki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelenler, terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua etti ve saygı duruşunda bulundu. Olayı duyan ve Rusya'da yaşayan bir vatandaş ise tüm Rus halkının başının sağ olmasını diledi.