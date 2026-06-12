Gaziantep’te Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika
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Gaziantep’te Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Gaziantep’te Sağlıklı Yaşam Etkinliği
12.06.2026 16:16
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Hareket Yaşını Öğren kampanyasıyla sağlık farkındalığı artırıldı, vatandaşların fiziksel testleri yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca ülke genelinde hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Gaziantep'te farkındalık etkinliği düzenlendi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların fiziksel performansları çeşitli testlerle değerlendirildi.

Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında fizyoterapistler eşliğinde katılımcılara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti testi ve otur-kalk testi uygulandı.

Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmelerde, fiziksel performansı beklenen seviyenin altında olan bireylere egzersiz önerilerinde bulunulurken, ihtiyaç duyan vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistlere yönlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı ve aktif yaşamın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Şahin, "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa kampanyasıyla vatandaşlarımızın fiziksel performanslarını değerlendirmeyi, hareketli yaşam konusunda farkındalık oluşturmayı ve ihtiyaç duyan bireyleri uzman desteğiyle buluşturmayı hedefliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi kampanyamız kapsamında kurulacak stantlarımızı ziyaret etmeye ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimizin sunduğu ücretsiz hizmetlerden faydalanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

10 Haziran-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında kentin farklı noktalarında bilgilendirme stantları kurulacağı bildirildi.

Stantlarda vatandaşlara fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri anlatılacak, ihtiyaç duyan bireyler ise ücretsiz danışmanlık ve destek hizmetlerinden yararlanmaları için Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep’te Sağlıklı Yaşam Etkinliği - Son Dakika

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