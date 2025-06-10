Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sahipsiz köpekler, yoldan geçen vatandaşları sık sık rahatsız etti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.
Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Sahipsiz Köpekler Rahatsızlık Verdi - Son Dakika
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