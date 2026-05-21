Gaziantep'te Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada Mürsel D. (30), ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y. (38) ve Ferhat Y. otomobille Mürsel D.'nin bulunduğu iş yerine geldi. Otomobilden ateş açan gruba Mürsel D. de karşılık verdi. Silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaptıkları müdahalenin ardından Mürsel D.'yi özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Mürsel D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerden Ferhat Y. polis ekipleri tarafından yakalanırken, Mehmet Y.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tarafların kaçıştığı ve birbirine ateş açtığı anlar ile Mürsel D.'nin iş yerinin önünde otururken otomobilin gelerek ateş açması ve Mürsel D.'nin de karşılık verdiği görüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-