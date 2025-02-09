Gaziantep'te Siyer Yarışması Büyük İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika
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Gaziantep'te Siyer Yarışması Büyük İlgiyle Gerçekleşti

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Gaziantep'te 'O'nu Oku, O'nu Yaşa' temalı siyer yarışmasına 13 bin kişi katıldı.

09.02.2025 15:16
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Gaziantep'te siyer yarışması yoğun katılımla gerçekleşti

"O'nu Oku, O'nu Yaşa" temalı siyer yarışmasına her yaştan yaklaşık 13 bin kişi katıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bu yıl 14'ncüsü düzenlenen "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temalı siyer yarışmasına her yaştan yaklaşık 13 bin kişi katıldı.

Gaziantep'te, Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde bu yıl 14'ncüsü düzenlenen "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temalı siyer yarışmasına yaklaşık 13 bin kişi katıldı. Siyer yarışmasına Gaziantep'te her yaştan halk yoğun ilgi gösterdi. Kent merkezinin yanı sıra bazı ilçeler ile bazı köylerdeki okullarda yarışmaya giren yaklaşık 13 bin kişi büyük bir heyecan yaşadı.

Yarışmacılar, gül suyu, lokum ve şeker gibi ikramlarla karşılandı

Yarışmacılar, okul girişlerinde vakıf yetkilileri tarafından okul bahçelerine asılan "Siyer Sınavına Hoş Geldiniz Başarılar Dileriz" pankartı ve okul girişinde gül suyu, lokum ve şeker gibi çeşitli ikramlarla karşılandı, kimlik kontrolünün ardından yarışmacılar, görevliler tarafından sınava girecekleri sınıfa alındı. Gençlerin, çocukların ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, görme ve bedensel engelliler de katıldı. Yarışmaya ilk defa girenlerin heyecanlı oldukları gözlemlenirken, yarışma 4 kategoride yapıldı.

Gaziantep halkı yoğun ilgi gösterdi

Dernek Başkanı Muhammed Ata Yaçin, yarışmaya Gaziantep halkının yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Vakıf olarak "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla Siyer Yarışması'nın bu yıl 14'ncü kez düzenlediklerini belirten Yaçin, yarışmaya olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Siyer Yarışması'na katılanların kaybedeni olmayan yarışma vesilesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını öğrendiklerini söyleyen Yaçin, Türkiye genelinde 'O'nu Oku, O'nu Yaşa' temasıyla düzenledikleri Siyer Yarışması'nın güzel geçtiğini ve katılımın yoğun olduğunu ifade etti.

"Biz, 'insanlık O'nu örnek almadıkça huzur bulamaz' temasıyla yola çıktık"

Yarışmaya gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yaçin, her geçen yıl Siyer Yarışması'na katılımın arttığını belirtti. Siyer Yarışması'na katılan katılımcıların da yarışmadan memnun olduklarını ve bu tür yarışmaların ise devam etmesini istediklerini belirten Yaçin, "Vakıf olarak 'insanlık O'nu örnek almadıkça huzur bulamaz' temasıyla yola çıktık. Bu şiarla hareket ediyoruz. Bu şiarı da çocuklarımızda, gençlerimizde ve halkımızda görüyoruz, bu da elhamdülillah bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Siyer Yarışması'na katılan vatandaşlar ise yarışmanın çok güzel geçtiğini ve yarışma vesilesiyle Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in hayatını öğrendiklerini belirterek, yarışmayı düzenleyen, hazırlayan, yarışmaya katılan ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Siyer Yarışması Büyük İlgiyle Gerçekleşti - Son Dakika

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