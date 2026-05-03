Gaziantep'te "Süper Hücre" Fırtınası: 21 Yaralı

03.05.2026 22:04  Güncelleme: 23:39
Gaziantep’te, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgarın aynı anda etkili olduğu “süper hücre” tipi fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Bazı evlerde cam balkonlar ile balkon duvarları çökerken, çok sayıda binanın çatısı uçtu. Kentteki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin çatısı da çöktü.

(GAZİANTEP) - Haber: Jiyan Erkılıç

Gaziantep, son yılların en şiddetli hava olaylarından biriyle karşı karşıya kaldı. Uzmanların "süper hücre" olarak tanımladığı meteorolojik sistem, kısa sürede etki göstererek, kentte sağanak yağış, dolu ve kuvvetli fırtınaya neden oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, özellikle Allaben Deresi'nin yer yer taşmasının şehir genelinde aksamalara yol açtığını bildirdi.

Şiddetli fırtına, kent genelinde ağır hasara neden oldu. Bazı evlerde cam balkonlar ve balkon duvarları çökerken, çok sayıda binanın çatısı uçtu. Fırtınada ağaçlar kökünden söküldü, araçlarda ve çatılarda hasar oluştu, büyük trafik yönlendirme levhaları devrildi. Gaziantep'teki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin çatısının da çöktüğü öğrenildi.

Kent genelinde fırtına nedeniyle ilk belirlemelere göre 21 kişi yaralandı. Yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Belediye ekiplerinin sahada aralıksız görev yaptığı ve gelişmelerin anbean takip edildiği bildirildi. Yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve güvenlik tedbirlerine uymaları çağrısında bulundu. Ayrıca her türlü talep ve ihbar için 153 Çağrı Merkezi'nin aktif olarak hizmet verdiği duyuruldu.

Kaynak: ANKA

