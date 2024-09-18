Gaziantep\'te Tabanca ile Yaralama Olayı

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GAZİANTEP'te, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Abdullah Kartal (40), otomobilde tartıştığı kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K.'yi tabancayla vurup yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde, Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah Kartal ile kayınbiraderleri Metin ve Hıdır K. arasında 27 ANS 700 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, Abdullah Kartal üzerindeki tabancayla kayınbiraderlerine ateş etti. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaralı kardeşleri, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Metin K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, olayın ardından kaçan Abdullah Kartal'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA