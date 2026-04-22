Gaziantep'te Tanker Devrildi: 2 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde tankerin kavşakta devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, başka bir aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, D.B. idaresindeki 31 R 2629 plakalı tanker, Bademli Mahallesi'nde bulunan kavşağa girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki M.B, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, aynı kavşakta bekleyen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, tankerin kavşağa girdiği sırada devrilmesi ve refüje çıkması yer alıyor.
