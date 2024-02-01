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Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep\'te tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı ancak fabrikada hasar meydana geldi.

01.02.2024 10:55
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Gaziantep'te tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

2. Organize Sanayi Bölgesi 83230'ncu Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Fabrikada yangın nedeniyle hasar oluştu.

Kaynak: AA

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