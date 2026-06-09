Gaziantep\'te Tekstil Fabrikasında Yangın

Gaziantep'te Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

5. OSB'de bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, AA muhabirine, saat 09.04'te İtfaiye Daire Başkanlığına yangın ihbarı geldiğini belirterek, ihbardan 6 dakika sonra ekiplerin olay yerine yetiştiğini söyledi.

Elyaf pamuk ipliği üreten bir tesiste yangın çıktığını ifade eden Uğur, şu bilgileri verdi:

"Yangın içeriği ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Önemli olan can kaybının olmaması, bu bizler için sevindirici bir durum. Bu arada Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı, OSB İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve diğer belediyelerin desteğiyle 50'ye yakın araç, 100'den fazla personelle yangın kontrol altına alındı. Fabrika çok ciddi hasar aldı. Yangın çıkış sebebiyle ilgili olarak gerek bizim arkadaşlarımız gerek şube müdürlüğümüzle birlikte yapacağımız çalışmalar ortaya net raporlar çıkacak."

Yaklaşık 14 saatlik çalışma sonrası yangın söndürülürken soğutma çalışması tamamlandı.