Gaziantep\'te TIR\'a Arkadan Çarpan Kamyonet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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GAZİANTEP'te seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü Serdar Akdeniz (23) yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Oğuzeli kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Servet Onay'ın (35) kullandığı 27AJL185 plakalı TIR'a, Serdar Akdeniz'in kullandığı 27ET552 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Serdar Akdeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Akdeniz'in cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, olay yerinde bulunan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.