Gaziantep'te Tır Yangını: Sürücü Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yanan tırın sürücüsü yaralandı.
Y.I idaresindeki 31 AGB 300 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı gişelerinde bariyerlere çarptıktan sonra alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Nurdağı İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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