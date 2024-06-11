Gaziantep\'te trafik kazasında hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6 Mayıs'ta minibüsle beton yüklü aracın çarpışması sonucu yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.
İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Emine Yener'in (47) cenazesi ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ne getirildi.
Yener'in cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde 6 Mayıs'ta Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton yüklü araç çarpışmış, kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralanmıştı.
Emine Yener'in hayatını kaybetmesiyle kazada ölenlerin sayısı 10'a ulaşmıştı.
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