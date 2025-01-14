Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Uyuşturucu olduğu bilgisi alınan ve durdurulan 2 araçta yapılan aramada 1,5 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 cep telefonu ile bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan S.D. ve U.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.