MÜDAHALE SÜRÜYOR
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Saat 16.00'da çıkan yangına 40 araç 100 itfaiye personeli ile müdahale edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına almaya yönelik çalışmaları devam ediyor.
Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, -
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
