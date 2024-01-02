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Gaziantep'te yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü - Son Dakika
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Gaziantep'te yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan bir mobilya ve dekorasyon işletmesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri Fazlı Tozan, çatıdan düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Gaziantep\'te yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü
02.01.2024 - 10:13,
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşen itfaiye eri tedavi altına alındı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki tek katlı bir mobilya ve dekorasyon işletmesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

Yangına müdahale eden itfaiye eri Fazlı Tozan (28), dengesini kaybederek binanın çatısından düştü.

112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Tozan'ı Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Tozan'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düştü - Son Dakika
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