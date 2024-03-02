Gaziantep'te Yeşilay Haftası için farkındalık korteji düzenlendi

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Gaziantep'te Yeşilay Haftası için farkındalık korteji

GAZİANTEP - Yeşilay Gaziantep Şubesi tarafından, Yeşilay Haftası kapsamında emniyet ekipleri ve gönüllü vatandaşların katımıyla bando takımı eşliğinde farkındalık korteji düzenlendi.

Gaziantep'te Yeşilay Haftası kapsamında emniyet ekipleri ve gönüllü vatandaşların katımıyla bando takımı eşliğinde farkındalık korteji düzenlendi. Etkinlik sonrası, Yeşilay Gaziantep Şubesi tarafından Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bilgilendirme standı kuruldu. Açılan stantlarda broşürler dağıtılarak vatandaşlar madde bağımlılığının olumsuz etkilerine karşı uyarıldı.

"Yeşilay haftası çok önem arz eden bir hafta"

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Abdullah Aksoy, "1-7 Mart Yeşilay Haftası. Bizim için çok önem arz eden bir hafta. Özellikle neslimizin değerlerimize sahip çıkacak bir nesil yetiştirmek açısından çok önemli. Yeşilay ve Kızılay kökleri çok eskiye dayanan çok önemli iki kuruluştur" dedi.

"Yeşilay insana hizmet etmeyi amaç edinmiştir"

Yeşilay Haftası nedeniyle açıklamada bulunan Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen, "Yeşilay kuruluşundan günümüze 5 tür bağımlılıkla mücadelede hizmet vermekteyiz. Vatanın her yerinde. Yeşilay'ın felsefesi kesinlikle din, ırk veya cinsiyet değildir. Yeşilay yaratılmış en değerli varlık olan insana hizmet etmeyi amaç edinmiştir. 104 yıldır devam eden Yeşilay her zaman devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Ana merkezimizde insan ve aile var"

Yeşilay Haftasıyla ilgili törende konuşan Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Mustafa Bozgeyik, "Kızılay ve Yeşilay olarak önemli saha çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz. Bizler önemseyen, öngören ve kamu yararını esas alan sivil toplum olarak toplumun kılcallarında insanımıza nefes olan toplumsal katkı çalışmalarını büyük bir hassasiyetle yürütmekteyiz. Ana merkezimizde insan ve aile var. Türk Kızılay'ı olarak birinci önceliğimiz afetlere hazırlık olsa da bizi biz yapan temel değerlere, toplum yaşantımızın korunmasına, çocuklarımızın gençlerimizin muhafazasına ve ailenin sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlayan tüm işbirliklerinin içinde olmaya her zaman hazırız" diye konuştu.