Nurdağı'nda yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Nurdağı'nda yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Nurdağı\'nda yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

13.02.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yol uygulaması sırasında içerisinde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulunan valizin sahibi yolcu tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Nurdağı ilçesindeki yol denetimlerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde, E.G'ye ait valizde 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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Gaziantep, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nurdağı'nda yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nurdağı'nda yol uygulamasında 2 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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