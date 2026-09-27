Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 ölü,13 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep’te yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 7 ölü,13 yaralı

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OTOMOBİLDEKİLERİN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİGaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

OTOMOBİLDEKİLERİN TAMAMI HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Eker, daha sonra açıklama yaptı. Vali Yardımcısı İlker Eker, kazada yaşamını yitiren 7 kişinin tamamının otomobilde olduğunu ifade ederek, "Bugün maalesef ilimizde çok üzücü bir kaza meydana geldi. Saat 18.06'da Şehitkamil ilçemize bağlı Acaroba mevkisinde, eski Adana yolu üzerinde bir otomobille bir otobüsün çarpışması neticesinde ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bizlerin ilk tespitlerine göre 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 13 vatandaşımız ise hafif yaralı şekilde çeşitli hastanelerde tedavilerini görüyorlar. Kazanın oluş sebebi, otomobil sürücüsünün yanlış sollama yapması neticesinde ilk önce otobüsle çarpışması ve akabinde de takla atmasıyla sonuçlanan bir şekilde meydana geliyor. Şu an için trafik ekiplerimiz, ilgili birimlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Otomobil sürücüsü dahil olmak üzere otomobil içerisinde bulunan 7 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yaralıların tamamı otobüste ve çok şükür onların içerisinde durumu ağır olan vatandaşımız bulunmuyor. Tamamı hafif ve orta dereceli bir şekilde tedavileri devam ediyor" diye konuştu.

Haber: Kadir GÜNEŞ- Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP,

Kaynak: DHA
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