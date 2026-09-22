Gaziantep'teki FETÖ davası 24 Eylül'e ertelendi, 6 sanığın mevcut hali devam etti - Son Dakika
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Gaziantep'teki FETÖ davası 24 Eylül'e ertelendi, 6 sanığın mevcut hali devam etti

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Gaziantep'te FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı; aralarında Taner Nakıboğlu da vardı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların mevcut halinin sürmesine hükmederek davayı 24 Eylül Perşembe gününe bıraktı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturmada haklarında dava açılan, aralarında FETÖ'nün "para kasası" Naksan Holding davasında ceza alan Taner Nakıboğlu'nun da yer aldığı 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet Ramadan, Uğur Önder ve Mehmet Daylak, tutuksuz sanık Orhan Kuşanaç ile avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, sanıkların alt sınırdan uzaklaşarak cezalandırılmasını, firari olan sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasının ayrılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Mehmet Daylak, kendisiyle alakalı dosyaya gelen ses analizi raporunu kabul etmediğini ve "Bahadır" kod adlı kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Duruşmada görüntüsü gizlenerek ve sesi değiştirilerek duruşmaya bağlanan gizli tanık, Taner Nakıboğlu'nu 1994'ten itibaren tanıdığını ifade etti.

Nakıboğlu'nun çevresindekilere darbe gerçekleşseydi devlet bakanı olacağını söylediğini duyduğunu kaydeden gizli tanık, kendisinin maddi gücünün çok üstündeki kişilerle bağ evinde toplantı düzenlediklerini belirtti.

Gizli tanık, FETÖ'nün finans yapılanmasına ilişkin soruya da Nakıboğlu'nun yüklü miktarda parayı kontrol ettiğini yanıtını verdi.

Sanık Taner Nakıboğlu, bahsedilen yıllarda cezaevinde tutuklu bulunduğunu, kendisinin hiçbir zaman bağ evinin olmadığını belirterek, gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini söyledi.

Nakıboğlu, cezalandırılmasına yönelik mütalaaya karşı da "Emekliyim evde oturuyordum, evime baskın yapıp gözaltına aldılar, hiçbir somut delil yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Muhammet Ahmet Ramadan, etkin pişmanlık kapsamında emniyette 3 kişi tespit ettiğini ve bunların ceza aldığını ifade ederek, hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Ramadan, Signal uygulamasında toplu konuşmaların görüntülü olmadığını, kendisinin de kimseyle görüntülü konuşmadığını kaydetti.

Tutuklu sanık Uğur Önder, tutuklandığı ilk andan itibaren etkin pişmanlığı kabul ettiğini ve çok sayıda kişinin ismini verdiğini söyledi. Önder, "Pandemiden yeni çıkmıştık, bu işe para kazanmak için girdim öğrencilerin derslerini takip ettim, asla FETÖ ile ilgili hiçbir konuşmamız olmadı." diye konuştu.

Signal uygulaması üzerinden "mentörler"le görüntülü konuşmadığını savunan Önder, bire bir görüştüklerini bildirdi.

Mahkeme başkanının, Signal uygulaması üzerinden yapılan görüşmelerle ilgili "kelam" isimli sohbet grubunu sorması üzerine sanık Önder, "Signal'de yaptığımız toplu sohbet programlarında görüntülü konuşma başlatılıyordu ancak sohbeti veren kişi kendisini gösteriyordu, diğer kişiler kamerasını kapatıyordu, bu yüzden diğer 'mentörler'in kim olduğunu görmedim." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanık Orhan Kuşanaç da dosyada aleyhine delil olmadığını söyledi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, beraat talep etti.

Bir kısım sanık avukatları ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 24 Eylül Perşembe gününe erteledi.

Kaynak: AA
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