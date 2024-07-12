Gaziantep'teki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi için karşılama merkezi projesi tamamlanıyor

Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi için yapılacak karşılama merkezi projesinin 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

2012 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi için karşılama merkezi yapılıyor.

6 ay içerisinde tamamlanması planlanan proje için çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep Müzesi Müdürü Özgür Çomak ve Yesemek'te kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Atilla Engin'le birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Koruma Kurulu üyelerinden oluşan heyet, hayata geçirilecek proje için Yesemek Taş Ocağı ve Heykel Atölyesi'nde incelemelerde bulundu.

Proje kapsamında ziyaretçi yürüyüş güzergahı, yönlendirme tabelası, eser bilgilendirme panolarının yapılması, tuvalet ve lavaboların yenilenmesi, alanın etrafının tel çit ile çevrilmesi, kamera ve aydınlatma sistemlerinin kurulması planlanıyor.