Gaziantep Valiliği: Nurdağı\'ndaki yıkılan bina az hasarlı raporu almadı

Gaziantep Valiliği, Nurdağı ilçesinde depremde yıkılan binaya az hasarlı raporu verildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını, apartmanın kayıtlara "yıkık" olarak geçtiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın kuruluşlarının haberleri ve sosyal medyadaki paylaşımlarda, "Nurdağı'nda depremlerde yıkılan Nilüfer Apartmanı'nda 100 kişinin öldüğü ve binaya az hasarlı raporu verildiği" iddialarının yer aldığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Bahse konu yapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ekiplerince yapılan tüm değerlendirmelerde 'yıkık' olarak tespit edilerek kayıtlarımıza geçmiştir. Söz konusu yapının adres tespitlerinin tapular üzerinden teyit edilmesi suretiyle, hak sahipliğiyle ilgili 64 kişi başvuru yapmış olup, hak sahipliği değerlendirmesi tamamlanmıştır. Taşıma ve kira bedellerinin ödenmesine ilişkin tespitler ve ödeme süreci devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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