Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çeber, mesajında 30 Ağustos'un dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu belirtti. Ayrıca, 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünün büyük bir gurur ve onurla kutlandığını vurguladı. Çeber, zaferin kaynağının birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve değerlerine olan aşkı ve inancı olduğunu ifade etti.

29.08.2024 17:16
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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, 30 Ağustos'un dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihe geçtiğini belirtti.

30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında Dumlupınar'da zaferle sonuçlanan ve Kurtuluş Savaşı ile taçlandırılan 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutlandığını aktaran Çeber, "Aziz milletimiz, her karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, gazilerimizin fedakarlıklarıyla yoğrulmuş cennet vatanımızdaki varlığını pekiştirmiş ve bu topraklardaki bekasını tüm dünyaya 102 yıl önce kahramanca ilan etmiştir." ifadelerine kullandı.

Çeber, bu zaferin kaynağının birbirine kenetlenmiş bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve değerlerine olan aşkı ve inancı olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu duygular, milletimizi daima güçlü ve dimdik ayakta tutmuş, kurduğumuz devletlerin dünya tarihine yön vermesini sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde, iman dolu sinesiyle, istiklal aşkıyla, sarsılmaz duruşuyla 'Ya İstiklal ya Ölüm' diyerek kazandığımız 30 Ağustos Zaferi, tarihe altın harflerle yazılmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Kemal Çeber'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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