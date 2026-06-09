Bakan Bolat: Gaziantep ile Halep'i Küresel Ticaretin Merkez Üssü Haline Getireceğiz

(GAZİANTEP) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep-Halep Programı kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Al-Shaar ve heyetiyle bir araya geldiklerini belirterek, "Gaziantep ve Halep'i küresel ticaretin merkez üssü haline getireceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te düzenlenen Kent Ekonomileri Zirvesi: Gaziantep-Halep Programı kapsamında Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Al-Shaar ve heyetiyle bir araya geldiklerini açıkladı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun üretim, sanayi ve ihracat lokomotifi; kadim ticaret şehri Gaziantep Halep Marjı'nda, Anadolu Ajansı'nın vizyoner organizasyonuyla düzenlenen Kent Ekonomileri Zirvesi: Gaziantep–Halep Programı marjında, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Nidal Al-Shaar ve heyetiyle bir araya geldik."

Gaziantep'imizin muazzam üretim kapasitesi ile Halep'in köklü ticari maharetini buluşturacak; sınır ötesi üretim modelleri ve ortak organize sanayi bölgeleriyle bölgesel kalkınmayı yeniden canlandıracağız. 7 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı'nda ortaya koyduğumuz yol haritası doğrultusunda, 2025 yılında 3,7 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizi orta vadede 5 milyar doların üzerine taşımakta kararlıyız.

Sınır kapılarımızın modernizasyonu, demiryolu hatlarımızın entegrasyonu ve güçlü lojistik koridorlarımızla; Gaziantep ve Halep'i küresel ticaretin merkez üssü haline getireceğiz. Ortak tarihimizden aldığımız güçle; müteahhitlikten enerjiye, altyapıdan ticarete kadar birçok alanda kazan-kazan anlayışı temelinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz.

Ev sahiplikleri için Gaziantep Valiliğimize ve Gaziantep Büyükşehir Belediyemize, ayrıca bu önemli zirvenin hayata geçirilmesindeki katkıları dolayısıyla Anadolu Ajansı'na teşekkür ediyorum.

Bölgesel iş birliğimizin ve ticaret bağlarımızın hayırlı, bereketli olmasını temenni ediyorum."