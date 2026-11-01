Gaziantep Yavuzeli\'de şarampole devrilen minibüste 4\'ü ağır 15 kişi yaralandı

Gaziantep Yavuzeli'de şarampole devrilen minibüste 4'ü ağır 15 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Gaziantep seferini yapan yolcu minibüsü, Gaziantep Yavuzeli'de Karadağlı mevkisinde şarampole devrildi ve 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4'ü ağır 15 kişi yaralandı.
Abdurrahman S. idaresindeki Adıyaman-Gaziantep seferini yapan 02 D 0099 plakalı yolcu minibüsü, Yavuzeli ilçesinin Karadağlı mevkisinde şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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