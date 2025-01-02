Gaziemir Belediyesi 2024'te 6 Bin 222 Sokak Hayvanına Yardım Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziemir Belediyesi 2024'te 6 Bin 222 Sokak Hayvanına Yardım Etti

Gaziemir Belediyesi, 2024 yılında yürüttüğü veteriner sağlık hizmetleri kapsamında 6.222 sokak hayvanının bakımını yaparken, 120 can dostunu da sahiplendirdi. Belediyenin veteriner ekipleri, sokakta yaşayan hayvanlara sağlık hizmetleri sunarak, onların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

02.01.2025 12:52  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi, veteriner sağlık hizmetleri kapsamında 2024 yılında 6 bin 222 hayvanın tedavisini ve bakımını yaptı, 120 can dostu da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu.

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için yürüttüğü veteriner sağlık hizmetleriyle, sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, özel donanımlı kliniğinde hayvanların ameliyatlarını da yapıyor. Sokakta yaşayan hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan belediye personeli, hayvanların kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra aldıkları bölgeye geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olanlar ise bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanıyor. Belediyenin veteriner sağlık hizmetleri kapsamında, 2024 yılında 6 bin 222 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 204 köpek, bin 187 kedi olmak üzere toplam bin 391 hayvanın kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Sokakta yaşayan hayvanların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, araç çarpması ve doğa olaylarında yaralanan hayvanların da tüm tedavilerini yapıyor. Yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra özel donanımlı araçla yaralı hayvanı polikliniğe taşıyarak burada tedavi ediyor. Gerekli durumlarda ameliyat yapan veteriner hekimler, cerrahi müdahalenin ardından yaralı hayvanları belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kontrol altında tutuyor ve tedavi programı uyguluyor. Sağlığına kavuşturduğu hayvanların sahiplendirmesini de yapan belediye, 120 can dostun yeni bir yuvaya kavuşmasını sağladı.

Sokak hayvanlarına daha iyi bir yaşam sunmak için çalıştıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Her birinin hak ettiği sevgiyi ve yaşam koşullarını sağlamak için özveriyle çalışıyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımızı yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Gaziemir, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi 2024'te 6 Bin 222 Sokak Hayvanına Yardım Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 DEM Parti heyetinin Meclis turu İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu DEM Parti heyetinin Meclis turu! İlk durakları TBMM Başkanı Kurtulmuş oldu
14:01 ABD, Suriye’nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
22:15 İşte ABD’deki saldırının başlangıç anı İşte ABD'deki saldırının başlangıç anı
21:54 Bilal Erdoğan’dan tv100’e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır Bilal Erdoğan'dan tv100'e özel açıklamalar: Nazici rejim yıkılacaktır
21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:18 Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı Marmara Denizi için korkutan açıklama: 7 hafta içinde yayıldı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:27 Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs’ta tutuklandı Ünlü rapçi Reckol Kıbrıs'ta tutuklandı
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:28:27. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi 2024'te 6 Bin 222 Sokak Hayvanına Yardım Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.