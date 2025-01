Gaziemir Belediyesi 2024'te 6 Bin 222 Sokak Hayvanına Yardım Etti

Güncel

(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi, veteriner sağlık hizmetleri kapsamında 2024 yılında 6 bin 222 hayvanın tedavisini ve bakımını yaptı, 120 can dostu da sahiplendirerek yeni bir yuvaya kavuşturdu.

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için yürüttüğü veteriner sağlık hizmetleriyle, sokak hayvanlarının her türlü sağlık ve bakım gibi rehabilitasyon işlemlerini yapıyor. Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, salgın hastalıklara karşı aşılama, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, tedavi gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler veren belediye, özel donanımlı kliniğinde hayvanların ameliyatlarını da yapıyor. Sokakta yaşayan hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan belediye personeli, hayvanların kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra aldıkları bölgeye geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olanlar ise bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşamaları sağlanıyor. Belediyenin veteriner sağlık hizmetleri kapsamında, 2024 yılında 6 bin 222 hayvanın tedavi ve bakımı yapıldı. Çalışmalar kapsamında 204 köpek, bin 187 kedi olmak üzere toplam bin 391 hayvanın kısırlaştırma işlemi yapıldı.

Sokakta yaşayan hayvanların tüm sağlık sorunlarıyla ilgilenen belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü, araç çarpması ve doğa olaylarında yaralanan hayvanların da tüm tedavilerini yapıyor. Yaralanan hayvanlara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, daha sonra özel donanımlı araçla yaralı hayvanı polikliniğe taşıyarak burada tedavi ediyor. Gerekli durumlarda ameliyat yapan veteriner hekimler, cerrahi müdahalenin ardından yaralı hayvanları belediyenin Geçici Hayvan Bakım Evi'nde kontrol altında tutuyor ve tedavi programı uyguluyor. Sağlığına kavuşturduğu hayvanların sahiplendirmesini de yapan belediye, 120 can dostun yeni bir yuvaya kavuşmasını sağladı.

Sokak hayvanlarına daha iyi bir yaşam sunmak için çalıştıklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Hayatı paylaştığımız can dostlarımızın sağlığı, güvenliği ve huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz. Her birinin hak ettiği sevgiyi ve yaşam koşullarını sağlamak için özveriyle çalışıyoruz. Sokakta yaşayan can dostlarımızı yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.