Gaziemir Belediyesi CV Bank ile 1035 Kişi İşe Yerleştirildi

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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi CV Bank birimi, 2024 yılında düzenlediği iş görüşmeleri sonucunda 587 erkek, 448 kadın olmak üzere toplam bin 35 kişinin yeni işine kavuşmasını sağladı. Belediye Başkanı Ünal Işık, "İş arayan yurttaşlarımız ile personel arayan firmalarımızı, CV Bank birimimize bekliyoruz" dedi.

Gaziemir Belediyesi, işsizlikle mücadele eden vatandaşlarla işverenleri özgeçmiş bankasında buluşturarak çözüm üretti. Belediyenin CV Bank birimi, iş arayanlarla işverenler arasında köprü görevi yaparak hem yurttaşlara hem de firmalara destek oluyor. CV Bank biriminde özel bir yazılımla kayıt altına alınan yurttaşların özgeçmişleri, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere İzmir'de ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor. Vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına destek olan CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla, işletmeleri bir araya getiriyor. 2024 yılında 2 bin 370 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 8 bin 189 kez işletmelerle paylaştı. CV Bank biriminin 2024 yılında düzenlediği iş görüşmeleri sonucunda 587 erkek, 448 kadın olmak üzere toplam bin 35 kişi yeni işine kavuştu.

"Yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz"

CV Birimi'nde verdikleri hizmetle yurttaşların kariyerlerine uygun iş, firmalarında ihtiyaçlarına uygun nitelikte personel bulmalarına destek olduklarını dile getiren Belediye Başkanı Ünal Işık, "Ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen işsizlik, yaşadığımız ekonomik krizle birlikte daha da derinleşiyor. CV Bank birimimizde verdiğimiz hizmetle, işsizlikle mücadele eden ve çalışmadığı için ekonomik zorluk yaşayan yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz. CV Bank'ın 2024 yılında düzenlediği toplu iş görüşmeleri sonucunda bin 35 kişi yeni işine kavuştu. İş arayan yurttaşlarımız ile personel arayan firmalarımızı, CV Bank birimimize bekliyoruz" dedi.

CV Bank'a nasıl başvuru yapılır?

CV Bank'ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası'ndaki birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor. CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. İş arayan vatandaşlar CV Bank'a bilgisayarları, tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar, e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni CV kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem, personel arayan firmaların da CV sorgulamasına imkan tanıyor. CV Bank'a ilgili telefon numaralarından da ulaşılabiliyor.