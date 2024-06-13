Gaziemir Belediyesi CV Bank İle 94 Kişi İş Buldu

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(İZMİR) - İş arayan yurttaşlar ile personel arayan firmalar arasında köprü görevi görev Gaziemir Belediyesi CV Bank birimi, mayıs ayında düzenlediği iş görüşmelerinde 94 kişinin yeni işine kavuşmasını sağladı.

Gaziemir Belediyesi CV Bank biriminde özel bir yazılımla kayıt altına alınan yurttaşların özgeçmişleri, personel arayan firmalarla paylaşılıyor. Verdiği kariyer danışmanlık hizmeti ile iş arama sürecinde olan vatandaşların hedefledikleri işe ulaşmalarına ve kariyer planlaması yapmalarına yardımcı olan CV Bank, düzenlediği toplu iş görüşmelerinde iş arayanlarla, işletmeleri bir araya getiriyor.

Mayıs ayında 271 kişinin CV kaydını alan birim, bu özgeçmişleri 621 kez işletmelerle paylaştı. CV Bank biriminin mayıs ayında düzenlediği iş görüşmeleri sonucunda ise 94 kişi yeni işine kavuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Ülkemizin en büyük sorunlarının başında gelen işsizlik, yaşadığımız ekonomik krizle daha da derinleşiyor. CV Bank birimimizde verdiğimiz hizmetle, işsizlikle mücadele eden ve çalışamadığı için ekonomik dar boğazda olan yurttaşlarımızın iş arayışlarına destek oluyoruz. Ege Serbest Bölgesi'nde ve Sarnıç'ta faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere İzmir'deki ve çevre şehirlerdeki işletmelerin insan kaynaklarıyla güçlü ilişkiler kuran birimimiz, yurttaşlarımızın yeni işine kavuşmasına aracılık ediyor" dedi.

CV Bank'a nasıl başvuru yapılır

CV Bank'ta özgeçmiş oluşturmak isteyen yurttaşlar, Gaziemir Belediyesi Ana Hizmet Binası ile Sarnıç Hizmet Binası'ndaki birimi ziyaret ederek ya da çevrim içi kayıt oluşturabiliyor. CV Bank, belediyenin mobil uygulaması ve e-belediye üzerinden de hizmet veriyor. İş arayan vatandaşlar CV Bank'a Ios ve Android işletim sistemine sahip tabletleri ve cep telefonları aracılığıyla başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar e-belediye ve mobil uygulamayı kullanarak yeni CV kaydı oluşturabiliyor, sistemdeki mevcut özgeçmişini güncelleyebiliyor. Kolay bir şekilde özgeçmiş oluşturmayı sağlayan sistem, personel arayan firmaların da CV sorgulamasına imkan tanıyor. CV Bank'a 0232 999 0251 dahili 5050 - 5528 ve 2425 (Sarnıç) numaralı telefondan ulaşılabiliyor. Özel bir yazılımla kayıt altına alınan bu öz geçmişler, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) ve Sarnıç'taki sanayi kuruluşları başta olmak üzere İzmir'de genelinde ve çevre illerde faaliyet gösteren işletme ve firmalarla paylaşılıyor.