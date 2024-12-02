Gaziemir Belediyesi\'nden Engelli Bireylere Ücretsiz Sağlık Ulaşım Desteği

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi, ücretsiz sağlık hizmetleri kapsamında hizmet veren Engelsiz Hizmet Aracı'yla, engelli bireyler ile sağlık sorunu olan yurttaşlara ulaşım desteği veriyor.

Gaziemir Belediyesi, Engelsiz Hizmet Aracı'yla, engelli bireyler ile sağlık sorunu olan yurttaşlara ulaşım desteği veriyor. Özel asansör donanımlı Engelsiz Hizmet Aracı hizmetiyle, ortopedik engelli bireyler ile yarı mobil durumdaki yurttaşların sağlık kuruluşları başta olmak üzere gitmek istedikleri noktalara ulaşımlarını sağlıyor. Hizmet kapsamında kanser tedavisi gören hastalara da ulaşım desteği veriliyor. Kemoterapi, radyoterapi, fizik tedavi ya da diyaliz tedavisi gören hastaların, sağlık kuruluşlarına ulaşması sağlanıyor. Hizmetten yararlanmak isteyen kişiyi evinden alan ekipler, tedavi işleminin ardından hastaları tekrar evlerine bırakıyor. Engelli Hasta Aracı Hizmeti'nden yararlanmak isteyenler 999 0 251 dahili 1853 ve 999 0 112 numaralı telefonlardan randevu oluşturabiliyor

"Hizmetlerin faydasını anlatacak kelime bulamıyorum"

Omurilik ameliyatı olduktan sonra Gaziemir Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansı başta olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandığını dile getiren Tülin Üstün, "Diyaliz tedavisi gördüğüm sağlık merkezine ulaşımımı belediyemizin Engelli Nakil Aracı'yla sağlıyorum. Belediye ekipleri evimden alarak sağlık kuruluşuna götürüyorlar. Tedavimin ardından beni tekrar evime bırakıyorlar. Çalışanların güler yüzlü hizmetlerinden çok mutlu oluyorum. Hepsiyle abla kardeş gibiyiz. Belediyenin sağlık hizmetlerinden çok memnunum. Hizmetlerin faydasını anlatmaya yetecek kelime bulamıyorum. Çok değerli bu çalışmalar bizim için" diye konuştu.

"Parayla bu hizmetin kalitesini bulamayız"

Tülin Üstün'ün eşi Ramazan Üstün ise sağlık sorunları nedeniyle yaşadıkları zorlu süreçte belediyenin kendilerine sağladıkları desteğin önemine vurgu yaptı. "Bu hizmetleri parayla almaya kalsak kesinlikle bu kaliteyi, ilgiyi bulamayız" diyen Razaman Üstün, "Eşim omurilik ameliyatı olduktan sonra çok zor günler yaşadık. Gaziemir Belediyesi'nin Hasta Nakil Ambulansı'yla, tedavi sürecinde haftanın iki günü hastaneye ulaşımımız sağlandı. Şimdi de diyaliz tedavisi gören eşim için Engelli Nakil Aracı'ndan faydalanıyoruz. Her zaman yanımızda olan belediyemizin çalışanlarına ve Belediye Başkanımız Ünal Işık'a teşekkür ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.