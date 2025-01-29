Gaziemir Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Evde Bakım Hizmeti

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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için evde bakım ve kuaför hizmetleri veriyor.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti ile tedavi sürecinde yurttaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım desteği de sağlıyor. Belediyenin Evde Kuaför Hizmeti kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireyler evlerinde ziyaret edilerek kişisel bakımları yapılıyor. Vatandaşların saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi ve diğer kişisel bakım ihtiyaçları, uzman ekipler tarafından özenle yerine getiriliyor. 2024 yılında bin 912 kez kişisel bakım hizmeti veren belediye, bu hizmetle ilçedeki yaşlı, engelli ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

"Belediyemizin en güzel hizmeti"

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkamayan 81 yaşındaki İrfan Uyanıker, "Daha önce hasta olduğu için evden çıkamayan yakınlarımız için berber bulamazdık. Şimdi belediyemizin berberi, evime geliyor ve tıraşımı yapıyor. Bu yönden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu uygulama, belediyemizin en güzel hizmeti" ifadelerini kullandı.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükran Topal ise "Gaziemir Belediyesinin kuaförlük hizmetinden faydalanıyorum. Evime gelen ekipler saç kesimi başta olmak kişisel bakım ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Belediye Başkanımız Ünal Işık ve güler yüzlü ekibimize çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 2 112 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabiliyor.