Gaziemir Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziemir Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Evde Bakım Hizmeti

Gaziemir Belediyesi, hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için evde sağlık ve kuaför hizmetleri sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. 2024 yılı itibarıyla 1912 kişisel bakım hizmeti gerçekleştirildi.

29.01.2025 10:47  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için evde bakım ve kuaför hizmetleri veriyor.

Evde Hasta ve Yaşlı Bakım Hizmeti ile tedavi sürecinde yurttaşlara evlerinde sağlık hizmeti veren Gaziemir Belediyesi, sağlık hizmetlerinin yanı sıra kişisel bakım desteği de sağlıyor. Belediyenin Evde Kuaför Hizmeti kapsamında engelli, yaşlı, hasta ve dezavantajlı bireyler evlerinde ziyaret edilerek kişisel bakımları yapılıyor. Vatandaşların saç kesimi, sakal tıraşı, tırnak kesimi ve diğer kişisel bakım ihtiyaçları, uzman ekipler tarafından özenle yerine getiriliyor. 2024 yılında bin 912 kez kişisel bakım hizmeti veren belediye, bu hizmetle ilçedeki yaşlı, engelli ve hasta bireylerin hayatlarını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

"Belediyemizin en güzel hizmeti"

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle evden dışarı çıkamayan 81 yaşındaki İrfan Uyanıker, "Daha önce hasta olduğu için evden çıkamayan yakınlarımız için berber bulamazdık. Şimdi belediyemizin berberi, evime geliyor ve tıraşımı yapıyor. Bu yönden çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu uygulama, belediyemizin en güzel hizmeti" ifadelerini kullandı.

Hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şükran Topal ise "Gaziemir Belediyesinin kuaförlük hizmetinden faydalanıyorum. Evime gelen ekipler saç kesimi başta olmak kişisel bakım ihtiyaçlarımı karşılıyorlar. Belediye Başkanımız Ünal Işık ve güler yüzlü ekibimize çok teşekkür ediyorum" diyerek duygularını ifade etti.

Hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, 0232 999 2 112 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabiliyor.

Kaynak: ANKA

Gaziemir Belediyesi, Yerel Haberler, Engelliler, Güncel, Kuaför, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:37 Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım Gözaltına alınan Barış Pehlivan: Bilirkişiyle yapılan görüşmenin kaydını ben almadım
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:26:09. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziemir Belediyesi'nden Engelli ve Yaşlılara Özel Evde Bakım Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.