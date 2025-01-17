Gaziemir Belediyesi'nden Pozitif Ergen Gelişimi Programı - Son Dakika
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Gaziemir Belediyesi'nden Pozitif Ergen Gelişimi Programı

Gaziemir Belediyesi\'nden Pozitif Ergen Gelişimi Programı

Gaziemir Belediyesi, erken ergenlik dönemindeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) Eğitim Programı’nı uygulayarak 15 çocuğa sertifika verdi.

17.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:28
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(İZMİR)- Gaziemir Belediyesi, erken ergenlik dönemindeki çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) Eğitim Programı'nı, 15 çocuğa uyguladı. Belediye Başkanı Ünal Işık, eğitime katılan çocuklara sertifikalarını verdi.

Sosyal yönden güçlü bir toplum yaratmak için danışmanlık hizmetleri ve eğitimler düzenleyen Gaziemir Belediyesi, erken ergenlik çağındaki çocuklar için özel bir eğitim düzenledi. Belediye, Koç Üniversitesi akademisyenlerinin, çocukların sosyo-duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirdikleri Pozitif Ergen Gelişimi (PERGEL) eğitim programını 5. ve 6. sınıf öğrencilerine uyguladı. Kadın Danışma Merkezi'nde düzenlenen ve ergen bireylerin öz düzenleme, ilişkilerini güçlendirme, yeni ilişkiler kurma, ilişkilerdeki problemleri çözme, olası zorbalıklarla baş etme ve ahlak gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan eğitime, 5. ve 6. sınıf öğrencisi 15 çocuk katıldı.

Uzman psikolog Yağmur Cumert'in koordinatörlüğünde Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri Zeynep Ünal ile İrem Bilir'in uyguladığı ve 16 hafta süren eğitim programında değişebilirlik ve değişime inanma, duygular ve empatik düşünme, iletişim, otomatik düşünceler ve yorumlar, ilişkilere özen gösterme ve ilişkileri güçlendirme, farklılıklara saygı gösterme, olumsuz duygularla başa çıkma, uzlaşma, akran zorbalığı, özerk-ilişkisel benlik ve karar verme, çaba ve başarı, ahlak gelişimi, gelecekte ben ve genel pekiştirme konuları işlendi.

"Çocuklarımızın yanındayız"

Eğitim programını tamamlayan çocuklara sertifikalarını veren Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Çocuklarımızın geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek hepimizin sorumluluğu. Erken ergenlik dönemindeki çocukların esenliğinin artması, psikolojik olarak sağlıklı, kendilerine ve başkalarına karşı olumlu ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmelerini desteklemek için PERGEL eğitimini çocuklarımıza uyguladık. Sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek bu tür eğitim programlarıyla, onların daha güçlü bireyler olmalarını ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlanmalarını sağlıyoruz. Sosyal yönden güçlü bir toplum yaratma hedefiyle, eğitimlerimiz ve çalışmalarımızla çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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