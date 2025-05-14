Gaziemir Belediyesi'ne Vahşi Depolama Cezası: 1,8 Milyon Lira

Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon lira ceza

İZMİR - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uyguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, boş arazide vahşi depolama yaptığı belirlenen Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uyguladı.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Atıfbey Mahallesi'nde bulunan boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi tarafından bölgede depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulandı. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Bakanlık ekiplerinin gözetiminde alanın temizlenerek, atıkların Büyükşehir Belediyesi'ne ait sahaya kaldırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.