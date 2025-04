Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Unutulmaz Konser

(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Şef Ali Hikmet Gökçen yönetiminde sahne aldığı konserde seslendirdiği türkülerle seyircilere unutamayacakları bir konser yaşattı. Volkan Konak'ın da anıldığı konserde, koristlerin başarılı performansları dinleyiciden tam not aldı.

Gaziemir Belediyesi'nin kursiyerlerinden oluşan Gaziemir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, belediyenin düzenlediği konserde seyircinin karşısına çıktı. Şef Ali Hikmet Gökçen'in yönettiği konserde sahne alan müzik topluluğu, seslendirdiği türkülerle Gaziemirlilere duygu dolu bir gece yaşattı. Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, eşi Deniz Işık, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

"Dinlediğimiz türkülerin tamamında umut vardı"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, "Dinlediğimiz türkülerin tamamında umut vardı. Hayatımızın devrimci ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in, Aşık Dursun Cevlani'nin, Ali Ekber Çiçek'in türküleri hepimize büyük bir umut verdi. Muhlis Akarsu'nun 'Bir olsaydık yer oynardı yerinden' dediği türkü, içimize su serpti. Biz bir olduğumuz müddetçe hiç kimse bize bir şey yapamayacak. Her şeyin zorlaştığı bir dönemde, eğitime kültür sanata ulaşmanın çok zor olduğu bu dönemde yurttaşlarımızın bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü yurttaşlarımız her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu.