Kastamonu Taşköprü\'de 65 yaşındaki orman işçisi arı sokmasıyla hayatını kaybetti

Kastamonu Taşköprü'de 65 yaşındaki orman işçisi arı sokmasıyla hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde ağaç keserken arı sokması sonucu rahatsızlanan 65 yaşındaki orman işçisi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni otopsi için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde arı sokması sonucu rahatsızlanan orman işçisi Şükrü Sucu (65), hayatını kaybetti.
Taşköprü ilçesine bağlı Akçakese köyünde yaşayan Şükrü Sucu, dağda ağaç keserken arı sokması sonucu rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sucu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sucu'nun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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