Gaziemir Gençlik Festivali'nde 3x3 Streetball Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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Gaziemir Gençlik Festivali'nde 3x3 Streetball Turnuvası Heyecanı

İzmir Gaziemir Belediyesi’nin “Gençlik Festivali” kapsamında düzenlediği 3x3 Streetball Turnuvası’nda, 50 takım ve 200 sporcu yarıştı. 86 maçın oynandığı turnuvayı, sporseverler büyük heyecanla izledi.

19.05.2024 15:49
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(İZMİR) - Gaziemir Belediyesi'nin "Gençlik Festivali" kapsamında düzenlediği 3x3 Streetball Turnuvası'nda, 50 takım ve 200 sporcu yarıştı. 86 maçın oynandığı turnuvayı, sporseverler büyük heyecanla izledi.

Gaziemir Gençlik Festivali kapsamında Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği ile iş birliğinde 3x3 Streetball Turnuvası organize edildi. Gaziemir İlçe Stadı'nın yanındaki basketbol sahasında 17-18 Mayıs'ta yapılan Streetball Turnuvası'na 50 takım katıldı. Yıldız gençler ve büyükler olmak üzere iki kategoride maçların yapıldığı turnuvada, 200 sporcu mücadele etti.

Uluslararası Basketbol Federasyonu'na (FIBA) kayıtlı olarak yapılan turnuvada çekişmeli 86 maç oynandı. Sporseverlerin büyük bir heyecanla izlediği maçların sonuçları, FIBA'nın internet sitesindeki 3x3 etkinlikler kısmından yayınlanarak tüm dünyadan ulaşılabilir olması sağlandı.

Sporcuların yaşlarına göre iki grupta düzenlenen turnuvada Yıldız Gençler kategorisinde Rahatta Kal birinci, Gobbog ikinci, Rota Gang üçüncü oldu. Büyükler kategorisinde ise Minikler birincilik, Farketmez ikincilik, Bucalı Kobeler ise üçüncülük derecesiyle turnuvayı tamamladı. Dereceye giren takımlara ödülleri törenle verildi.

3X3 BASKETBOL NEDİR

Dünyanın her yerinde oynanan farklı formatlardaki sokak basketbolundan esinlenerek geliştirilen 3x3 basketbol maçlarında, üç kişilik iki takım yarı saha içinde karşılaşıyor. 3 asil 1 yedek oyuncudan oluşan takımlar, tek potada 10 dakikalık maçlar oynuyor. Hücum süresi 12 saniye olan maçlarda takımlara sınırsız oyuncu değişimi hakkı tanınıyor, bireysel faul yerine takım faulü uygulanıyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Gaziemir Gençlik Festivali'nde 3x3 Streetball Turnuvası Heyecanı - Son Dakika
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