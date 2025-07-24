Gaziemir'de Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak 10 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 4 dozer sevk edildi.
Hava araçları mahalledeki Sarnıç Göleti ve körfezden aldıkları suları alevlere döktü.
Kara ekipleri ise çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmaların ardından alevlerin gücünün büyük oranda azaldığı gözlendi.
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