İzmir'in Gaziemir ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen iki otomobildeki 3 şüphelie gözaltına alındı.
Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan otomobili kovalayan polis ekibini, bu sırada başka bir otomobil engellemeye çalıştı. Kovalamaca sonucu otomobillerdeki 3 şüpheli yakalandı."
Yapılan aramada araçlarda 11 bin 670 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?