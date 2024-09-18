Gaziler ve Gençler Sporla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Gaziler ve Gençler Sporla Bir Araya Geldi

Gaziler ve Gençler Sporla Bir Araya Geldi

Edirne'de gaziler, gençlerle spor yaparak askerlik anılarını paylaştı. Kuşaklar arası buluşma gerçekleşti.

18.09.2024 13:21
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Edirne'de gaziler, geleneksel spor oyun alanında gençlerle spor yaptı, oyun oynayıp, askerlik anılarını paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde "Koşabiliyorken Koş" Projesi kapsamında Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Valiliğince hizmete sunulan Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda gaziler ve gençler bir araya geldi.

Osmanlı otağındaki kahvaltının ardından 60 gazi ve gençler geleneksel spor alanında spor yaptı.

Gaziler gençlerle atıcılık yaptı, bocce, bowling, mangala, canlı langırt ve satranç oynadı, zipline yaptı.

Huzurevi sakinlerinin de katıldığı programda gaziler gençlerle askerlik anılarını da paylaştı.

"Kuşaklar arası buluşma gerçekleşti"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, gazetecilere Edirne Valisi Yunus Sezer'in katkılarıyla oluşturulan alanda güzel etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Gazilerin geleneksel spor alanında adeta askerliklerini yeniden yaşadıklarını anlatan Ak, doğayla iç içe olan bu alanda her hafta etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu da etkinlikte kuşaklar arası bir buluşma sağladıklarını dile getirdi.

Kıbrıs gazisi Fevzi Demir, AA muhabirine, spor alanının askeri eğitim tesislerine benzediğini belirterek, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal askerlikten bu yana spor yapmayı hiç bırakmadığını, bugünkü sporunu da geleneksel spor alanında gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Güneydoğu gazisi Sergülen Güzar ise etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu ve kendilerini unutmayan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

edirne, Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

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