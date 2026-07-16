Gazimiz Yasin Soğukbulak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazimiz Yasin Soğukbulak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gazimiz Yasin Soğukbulak Son Yolculuğuna Uğurlandı
16.07.2026 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Yasin Soğukbulak, Kars'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Yasin Soğukbulak'ın cenazesi toprağa verildi.

Soğukbulak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Kars Harakani Devlet Hastanesi morgundan alındıktan sonra, Arpaçay Yeni Merkez Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardından Soğukbulak'ın naaşı, Arpaçay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk bayrağı, protokol üyeleri tarafından oğlu Emrah Soğukbulak'a teslim edildi.

Törene, Arpaçay Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe, Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Melih Doğruel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Tosunoğlu, ilçe protokolü, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kıbrıs Barış Harekatı, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazimiz Yasin Soğukbulak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 21:37:45. #7.13#
SON DAKİKA: Gazimiz Yasin Soğukbulak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.