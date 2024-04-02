Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP\'lilerce darbedildi ve telefonu alındı

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Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı, belediye binasında CHP'lilerce darbedildiği ve telefonunun elinden alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gelerek mali işler biriminde görevli Tahsin Uysal ile görüştü.

Bu sırada karşılaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı ile Bahçetepe arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, Bahçetepe'nin yanında bulunan bir kişi Ali Çağrıcı'nın telefonunu elinden aldı. Daha sonra Hakan Bahçetepe ile yanındaki kişi belediyeden ayrıldı.

Olayın ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden Çağrıcı'nın şikayette bulunması üzerine, polis ekipleri Hakan Bahçetepe ile görüştü.

Bahçetepe, telefonun olay esnasında yanında olan Furkan Ongün tarafından alındığını belirterek, Ongün'ün telefonu kendi arkadaşlarından düşmüş olabileceğini düşündüğü için aldığını savundu.

Yapılan araştırma sonucu ulaşılan Ongün, polis merkezinde ifade verdi.