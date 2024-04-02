YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP'lilerce darbedildi ve telefonu alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP'lilerce darbedildi ve telefonu alındı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP\'lilerce darbedildi ve telefonu alındı

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı, belediye binasında CHP'lilerce darbedildiği ve telefonunun elinden alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayın ardından polis ekipleri, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe ile görüştü. Bahçetepe, telefonunun olay esnasında yanında olan Furkan Ongün tarafından alındığını belirterek, Ongün'ün telefonu kendi arkadaşlarından düşmüş olabileceğini düşündüğü için aldığını savundu. Ongün, polis merkezinde ifade verdi.

02.04.2024 22:37  Güncelleme: 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı, belediye binasında CHP'lilerce darbedildiği ve telefonunun elinden alındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, CHP Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa Belediyesi'ne gelerek mali işler biriminde görevli Tahsin Uysal ile görüştü.

Bu sırada karşılaşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çağrıcı ile Bahçetepe arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken, Bahçetepe'nin yanında bulunan bir kişi Ali Çağrıcı'nın telefonunu elinden aldı. Daha sonra Hakan Bahçetepe ile yanındaki kişi belediyeden ayrıldı.

Olayın ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne giden Çağrıcı'nın şikayette bulunması üzerine, polis ekipleri Hakan Bahçetepe ile görüştü.

Bahçetepe, telefonun olay esnasında yanında olan Furkan Ongün tarafından alındığını belirterek, Ongün'ün telefonu kendi arkadaşlarından düşmüş olabileceğini düşündüğü için aldığını savundu.

Yapılan araştırma sonucu ulaşılan Ongün, polis merkezinde ifade verdi.

Kaynak: AA

Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa, Yerel Haberler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP'lilerce darbedildi ve telefonu alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek galibiyetini kutladı
    23:27 Corendon Alanyaspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek galibiyetini kutladı

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını tebrik etti. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımın performansından memnun olduğunu ve oyuncularını kutladığını belirtti.

  • İİT, İsrail'in Gazze'deki insani yardım çalışmalarına saldırısını kınadı
    23:23 İİT, İsrail'in Gazze'deki insani yardım çalışmalarına saldırısını kınadı

    İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı. İİT, uluslararası yardım örgütlerine yönelik saldırıları uluslararası hukuku ihlal eden suçlar olarak nitelendirdi ve İsrail'i evrensel insancıl hukuka saygı duymaya çağırdı. Ayrıca, uluslararası toplumdan Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamak için baskı yapmasını istedi.

  • Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı
    23:20 Bitexen Antalyaspor, MKE Ankaragücü ile berabere kaldı

    Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü ile berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, uzun bir lig oynadıklarını ve her maçın aynı performansı getirmesinin mümkün olmadığını belirtti. Yalçın, Anadolu takımı olarak zaman zaman düşüşleri beklediklerini ifade etti ve takımın hedeflerine odaklanmaya devam edeceklerini söyledi.


22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK'da yerel seçimdeki oy kaybını değerlendirdi
20:38 Van’da belediye başkanlığının AK Parti’ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş’tan ilk sözler Van'da belediye başkanlığının AK Parti'ye geçmesine ilişkin Selahattin Demirtaş'tan ilk sözler
20:11 Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti Usta yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu hayatını kaybetti
19:49 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı 29 kişinin can verdiği gece kulübündeki yangının çıkış sebebi ortaya çıktı
14:11 İstanbul’da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da gece kulübünde yangın faciası: 29 kişi hayatını kaybetti
22:23 Aslan kaldığı yerden devam Galatasaray, Hatayspor’u 1-0 yendi Aslan kaldığı yerden devam! Galatasaray, Hatayspor'u 1-0 yendi
22:05 Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa’ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda yönetime Süper Kupa'ya çıkmama dahil 4 konuda tam yetki verildi
21:48 İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da oyların yeniden sayılacağını açıkladı İBB Başkanı İmamoğlu, Gaziosmanpaşa'da oyların yeniden sayılacağını açıkladı
21:40 Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları’nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle Muhabirin sorusu DEM Parti Eş Genel Başkanları'nı sinirlendirdi: Ne alakası var şu anki gündemimizle?
21:15 Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı İhtimaller belli oldu Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı? İhtimaller belli oldu
20:55 Kılıçdaroğlu’ndan Van’daki mazbata krizine çok sert tepki Kılıçdaroğlu'ndan Van'daki mazbata krizine çok sert tepki
20:55 Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı Herkesin merak ettiği soru yanıtını buldu! Fenerbahçe ligden çekilme fikrini rafa kaldırdı
19:27 Ali Koç, genel kurulda Erden Timur’u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün Ali Koç, genel kurulda Erden Timur'u fena bombaladı: Terbiyesiz, her gece yatarken bizi düşün
17:55 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Van“ açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Van" açıklaması: Hükümet alanının müdahale edebileceği bir karar değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 23:29:28. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı CHP'lilerce darbedildi ve telefonu alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement