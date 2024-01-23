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Gaziosmanpaşa'da Beton Mikseri Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da Beton Mikseri Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa\'da Beton Mikseri Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 15:26,
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Gaziosmanpaşa'da, yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen E.S'ye, sürücüsü öğrenilemeyen 34 HOH 813 plakalı beton mikseri çarptı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri E.S'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan beton mikserinin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Gaziosmanpaşa, Ordu, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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