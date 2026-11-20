Gaziosmanpaşa'da binadaki yangında 6 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Üst katlara da sıçrayan yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.???????
Kaynak: AA
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