Gaziosmanpaşa'da çatı yangını 2 binaya sıçradı, 1 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziosmanpaşa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki 2 binaya sıçrayan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Mahallesi 1099. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 2 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak cadde ve sokağı trafiğe kapatırken, binalardaki vatandaşlar tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın nedeniyle 3 binada hasar oluştu.