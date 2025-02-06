Gaziosmanpaşa'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Güncel

Başakşehir\'de kar yağışı etkili oluyor; bazı araçlar yolda kaldı

(İSTANBUL)- Gaziosmanpaşa'da Preveze İlkokulu'nda "Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Deprem Tatbikatı" gerçekleştirildi. Tatbikat, İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün katılımıyla yapıldı.

6 Şubat depremlerinin 2'nci yıldönümünde, Gaziosmanpaşa'da öğrencilere yönelik deprem tatbikatı yapıldı. İlçede bulunan Preveze İlkokulu'nda düzenlenen 'Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye Deprem Tatbikatı'na İstanbul Valisi Davut Gül, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile çok sayıda arama-kurtarma ekibi katıldı. Afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen tatbikatta öğrenciler, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Deprem tatbikatı öncesi öğrencilere depreme hazırlık konusundaki temel bilgilerin verildiği "Afete Hazır Okul" projesinin sunumu yapıldı. Ardından depremin başladığını temsil eden alarmların çalmasıyla öğrenciler, sınıflardaki sıraların altına girerek "Çök-Kapan-Tutun" pozisyonu aldı. Sonrasında tüm öğrenciler ve öğretmenler, okulu planlı şekilde tahliye ederek, bahçedeki toplanma alanlarına geçti.

Tatbikat sonrası Vali Gül ve Belediye Başkanı Bahçetepe, okula ait acil durum toplanma alanlarını inceledi.