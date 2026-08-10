Gaziosmanpaşa'da Erkek Cesedi Bulundu

Gaziosmanpaşa'da, kötü koku geldiğine yönelik ihbar yapılan dairede erkek cesedi bulundu.

Şemsipaşa Mahallesi'nde bulunan bir binadan 3 gündür kötü koku geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi.

Daireye giren ekipler, salonda bir erkek cesedi, diğer odada ise uyuyan bir kadın buldu.

Cesedin Azerbaycan uyruklu Rövşen Zeynalow'a ait olduğu, uyuyan kadının ise ablası Metanet Zeynalow olduğu belirlendi.

Evde yapılan incelemede, banyoda ve cesedin bulunduğu yatakta kan izlerine rastlandı.

Rövşen Zeynalow'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akli dengesi yerinde olmadığı değerlendirilen Metanet Zeynalow ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.