Gaziosmanpaşa'da freni patlayan kamyon cami avlusuna girdi, 1 kişi yaralandı

Gaziosmanpaşa'da freni patlayan kamyonun, önündeki araçlara çarptıktan sonra cami avlusuna girmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Yıldıztabya Mahallesi Berceste Sokak'ta yokuş aşağı inen 19 ABG 839 plakalı vinç yüklü kamyonun freni patladı.
Kontrolden çıkan kamyon, önce iki otomobile, ardından aydınlatma direğine çarptı. Şoförün direksiyonu kırmasıyla Mimar Sinan Camisi'nin avlusuna giren kamyon, ağaçlara ve duvara çarparak durabildi.
Kamyonun çarptığı araçtaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından kısa süre duran trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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