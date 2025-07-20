Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını

Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta bulunan gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler yandaki 3 gecekonduya da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü
Can kaybının olmadığı yangında, yanan gecekondu kullanılamaz hale gelirken, diğer gecekondularda ise hasar oluştu.
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