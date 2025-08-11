Gaziosmanpaşa'da Gecekondu Yangını

Gaziosmanpaşa'da yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi.
Yenidoğan Mahallesi Kuyu Sokak'taki tek katlı gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülürken, gecekonduda büyük çapta hasar oluştu.
